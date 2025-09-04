Τεράστια ατυχία για τον Γιώργο Τανούλη του Άρη, καθώς ο νεαρός σέντερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.



Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, προς τον παρόν δεν μπορεί να διευκρινιστεί το διάστημα της απουσίας του, προφανώς όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει εντός της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στη διάρκεια του χθεσινού φιλικού αγώνα του Άρη με την TFT Skopje και από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι επρόκειτο για σοβαρή ζημιά.

Αυτό επιβεβαίωσε σήμερα η ΚΑΕ Άρης αναφέροντας ότι: «Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα του ΑΡΗ με την TFT Skopje. Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο.

Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου. Ο αθλητής του ΑΡΗ θα υποβληθεί σήμερα (04/09) σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του».