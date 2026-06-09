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Άρης: Την Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη

Η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε πως την Δευτέρα (15/06) θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

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Βασίλης Σπανούλης
Ο προπονητής της Εθνικής και του Άρη, Βασίλης Σπανούλης | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Την προσεχή  Δευτέρα (15/06) η ΚΑΕ Άρης θα προχωρήσει στην επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.»

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