Άρης: Την Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη

Την προσεχή Δευτέρα (15/06) η ΚΑΕ Άρης θα προχωρήσει στην επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.»