Μενού

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός 96-89: Κακή άμυνα και λάθη έφεραν την ήττα

Ο Παναθηναϊκός παρά την προσπάθεια για το θαύμα στο τέλος ηττήθηκε (για δεύτερο σερί ματς) στο Μιλάνο από την Αρμανί με 96-89.

Reader symbol
Newsroom
panathinaikos
Ήττα για τον Παναθηναϊκό από την Αρμάνι στο Μιλάνο | InTime
  • Α-
  • Α+

Στο Μιλάνο, η ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι υπήρξε «καθρέφτης» της αμυντικής ανεπάρκειας και των λαθών του, τη στιγμή που τα τρίποντα των Ιταλών έπεφταν «βροχή», κι η προσπάθεια των «πρασίνων» φάνηκε ευάλωτη, σαν... κάστρο που έπεφτε από μέσα προς τα έξω και είχε μοναδική εξαίρεση μία απέλπιδα προσπάθεια στο τελευταίο δίλεπτο.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 96-89 από τους Ιταλούς, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του, με το δεύτερο διαδοχικό του αρνητικό αποτέλεσμα, να υποχωρεί σε 9-6. Στον αντίποδα, η Αρμάνι έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της (8-7) και συνεχίζει την προσπάθεια της να εισέλθει στη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός... εκτροχιάστηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ στην τρίτη περίοδο... παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων, οι οποίοι με 17/33 τρίποντα δεν είχαν λόγους ανησυχίας.

Την ίδια στιγμή με 11 λάθη, χωρίς μακρινό σουτ, άμυνα και τον Κώστα Σλούκα μοναδικό που πίστευε στην υπέρβαση, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής... 

Κορυφαίος των νικητών με career high σε πόντους (26) και τρίποντα (8) ο Αρμονι Μπρουκς, ενώ από τον Παναθηναϊκός πάλεψε ο Κώστας Σλούκας με 19 πόντους και 7 ασίστ. 

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-60, 96-89

Οι συνθέσεις:

Αρμάνι (Τζιουζέπε Ποέτα): Έλις 8 (1), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8), ΛεΝτέι 15 (2), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1), Σιλντς 13 (2), Νίμπο 10.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11, Ναν 17 (3), Φαρίντ 10, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2), Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 4.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ