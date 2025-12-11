Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός 96-89: Κακή άμυνα και λάθη έφεραν την ήττα

Στο Μιλάνο, η ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι υπήρξε «καθρέφτης» της αμυντικής ανεπάρκειας και των λαθών του, τη στιγμή που τα τρίποντα των Ιταλών έπεφταν «βροχή», κι η προσπάθεια των «πρασίνων» φάνηκε ευάλωτη, σαν... κάστρο που έπεφτε από μέσα προς τα έξω και είχε μοναδική εξαίρεση μία απέλπιδα προσπάθεια στο τελευταίο δίλεπτο.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 96-89 από τους Ιταλούς, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του, με το δεύτερο διαδοχικό του αρνητικό αποτέλεσμα, να υποχωρεί σε 9-6. Στον αντίποδα, η Αρμάνι έδωσε θετικό πρόσημο στο ρεκόρ της (8-7) και συνεχίζει την προσπάθεια της να εισέλθει στη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός... εκτροχιάστηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ στην τρίτη περίοδο... παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων, οι οποίοι με 17/33 τρίποντα δεν είχαν λόγους ανησυχίας.

Την ίδια στιγμή με 11 λάθη, χωρίς μακρινό σουτ, άμυνα και τον Κώστα Σλούκα μοναδικό που πίστευε στην υπέρβαση, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής...

Κορυφαίος των νικητών με career high σε πόντους (26) και τρίποντα (8) ο Αρμονι Μπρουκς, ενώ από τον Παναθηναϊκός πάλεψε ο Κώστας Σλούκας με 19 πόντους και 7 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-60, 96-89

Οι συνθέσεις:

Αρμάνι (Τζιουζέπε Ποέτα): Έλις 8 (1), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8), ΛεΝτέι 15 (2), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1), Σιλντς 13 (2), Νίμπο 10.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11, Ναν 17 (3), Φαρίντ 10, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2), Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 4.