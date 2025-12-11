Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται απόψε (11/12) στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι για την 15η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς και μένει να φανεί αν κάποιος από τους δύο, θα είναι έτοιμος για την «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια και με ρεκόρ 9-5 βρίσκονται στην 5η θέση.

Την περασμένη αγωνιστική, η ιταλική ομάδα ηττήθηκε από τη Μπασκόνια και με ρεκόρ 7-7 είναι στην 11η θέση.

Για την Αρμάνι επιστρέφει ο Γκούντουριτς. Ο προπονητής Τζουζέπε Ποέτα δεν θα έχει στην διάθεσή του, τους Λορέντζο Μπράουν, Νίκο Μάνιον και Ντιέγκο Φλακαντόρι.