Αρούνα Μπαμπαγκίντα στο Gazzetta: «Πλήρωσα τις συνέπειες από το πρόβλημα του Ολυμπιακού με τον Τουρέ και τον μάνατζέρ μας»

Ο ένας εκτοξεύθηκε πρωταγωνιστώντας με τη Μονακό, την Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι ενώ ο δεύτερος δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί ότι ο Αρούνα Μπαμπαγκίντα έγινε ένα από τα ονόματα που ουκ ολίγοι οπαδοί του Ολυμπιακού θυμούνται. Αυτό το χαμόγελο στα χείλη αλλά και το μεγάλο «what if» βλέποντας κάποιες εκλάμψεις του ταλέντου του με τα ερυθρόλευκα.

Ξεχώρισε στη Λα Μασία όταν υπήρχε η χρυσή φουρνιά με τους Αρτέτα, Τσάβι, Ινιέστα κ.α. Ο Αρτέτα ειδικά τον είχε αποθεώσει λέγοντας ότι ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες που είχε δει τότε. Πλέον είναι ατζέντης ποδοσφαίρου στη Νιγηρία όμως το Gazzetta κατάφερε να τον εντοπίσει με αφορμή τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικό αγώνα ως legend της Μπαρτσελόνα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

