Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE για τη 2η αγωνιστική του Champions League

Μετά από την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στην Πάφο, στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της league phase του Champions League. Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE στις 22:00, μέσω του Gazzetta.
Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE: Πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του τόσο τον Ζέλσον Μαρτίνς όσο και τον Σιπιόνι, ενώ εκτός έμεινε ο Ροντινέϊ, με τον Βραζιλιάνο να μην είναι έτοιμος.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.
Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν στην πρεμιέρα με 2-0 της Ατλέτικο στο Μπιλμπάο ενώ προέρχονται από μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Νιουκάσλ στην Πρέμιερ Λιγκ με 2-1. Στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα θα είναι ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ ενώ θα απουσιάσει ο Νόνι Μαντουέκε.
Champions League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 30/9
- Καϊράτ - Ρεάλ 0-5
- Αταλάντα - Μπριζ 2-1
- Μαρσέιγ - Άγιαξ 4-0
- Ίντερ - Σλάβια 3-0
- Τσέλσι - Μπενφίκα 1-0
- Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0
- Πάφος - Μπάγερν 1-5
- Μπόντο/Γκλιμτ - Τότεναμ 2-2
- Ατλέτικο - Άιντραχτ 5-1
Τετάρτη 1/10
- 19:45 Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
- 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Νιούκαστλ
- 22:00 Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
- 22:00 Ντόρτμουντ - Αθλέτικ
- 22:00 Νάπολι - Σπόρτινγκ
- 22:00 Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους
- 22:00 Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE
- 22:00 Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
