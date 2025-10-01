Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE για τη 2η αγωνιστική του Champions League

Μετά από την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στην Πάφο, στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της league phase του Champions League. Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE στις 22:00, μέσω του Gazzetta.

Άρσεναλ - Ολυμπιακός LIVE: Πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του τόσο τον Ζέλσον Μαρτίνς όσο και τον Σιπιόνι, ενώ εκτός έμεινε ο Ροντινέϊ, με τον Βραζιλιάνο να μην είναι έτοιμος.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν στην πρεμιέρα με 2-0 της Ατλέτικο στο Μπιλμπάο ενώ προέρχονται από μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Νιουκάσλ στην Πρέμιερ Λιγκ με 2-1. Στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα θα είναι ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ ενώ θα απουσιάσει ο Νόνι Μαντουέκε.

Champions League: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

