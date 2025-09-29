Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Τετάρτη - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο στα πλαίσια του UEFA Champions League την Τετάρτη (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.
Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, αντιμετωπίζει τους πανίσχυρους Λονδρέζους σε μια αναμέτρηση που διαθέτει και βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase
- 30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ
- 30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ
- 30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ
- 30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια
- 30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα
- 30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
- 30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν
- 30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
- 30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ
- 01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
- 01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
- 01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
- 01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ
- 01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ
- 01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
- 01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός
- 01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
- 01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
- Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
- Αυτή είναι μια συνέντευξη που δεν θα δει ποτέ ο Χρήστος Σαντικάι
- Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.