Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Τετάρτη - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ την Τετάρτη (01/10). Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός | In Time Sports / Κώστας Καρατζάς
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο στα πλαίσια του UEFA Champions League την Τετάρτη (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, αντιμετωπίζει τους πανίσχυρους Λονδρέζους σε μια αναμέτρηση που διαθέτει και βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

  • 30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ
  • 30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ
  • 30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ
  • 30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια
  • 30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα
  • 30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
  • 30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν
  • 30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
  • 30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ
  • 01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
  • 01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
  • 01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
  • 01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ
  • 01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ
  • 01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
  • 01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός
  • 01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
  • 01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

