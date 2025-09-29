Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Τετάρτη - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο στα πλαίσια του UEFA Champions League την Τετάρτη (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, αντιμετωπίζει τους πανίσχυρους Λονδρέζους σε μια αναμέτρηση που διαθέτει και βάσκικο χρώμα καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μίκελ Αρτέτα.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ

30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ

30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ

30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια

30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα

30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν

30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ

01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ

01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ

01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός

01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν