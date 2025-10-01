Μενού

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τα τρία σερί διπλά των «ερυθρόλευκων» μέσα στο Λονδίνο

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ καθώς έχει τρία σερί «διπλά».

Reader symbol
Newsroom
Ελ Αραμπί
Ο φορ του Ολυμπιακού, Ελ Αραμπί | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Λονδίνο όπου το βράδυ της Τετάρτης (01/10) αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Πρόκειται αναμφίβολα για μία δύσκολη αποστολή απέναντι στη φορμαρισμένη Άρσεναλ ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση που έχουν χτίσει στο Λονδίνο με τρία συνεχόμενα διπλά, την τελευταία δεκαετία.

Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015, οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τους «κανονιέρηδες» στο Emirates για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, της σεζόν 2015-16.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα παίρνει σπουδαία νίκη με 2-3 χάρη σε γκολ των Πάρντο, Οσπίνα (αυτογκόλ) και Φιμπόγκασον.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, το ματς είναι ο αγώνας ρεβάνς του 0-1 στο Φάληρο και οι «ερυθρόλευκοι» στέλνουν το ματς στην παράταση με τον Σισέ. Στο 119′ ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στέλνει τον Ολυμπιακό στους «16» του Europa League.

Στις 18 Μαρτίου 2021 ο Ελ Αραμπί σκοράρει ξανά στο Έμιρεητς διαμορφώνοντας το 1-0 για τον Ολυμπιακό στη νοκ άουτ φάση του Europa League όμως οι «ερυθρόλευκοι» θα αποκλειστούν λόγω του 1-3 στο Φάληρο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ