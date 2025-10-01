Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Λονδίνο στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League την Τετάρτη (01/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύσκολη αποστολή στο «Έμιρεϊτς» απέναντι σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, ωστόσο θα παλέψουν για ένα θετικό αποτέλεσμα μετά το 0-0 με την Πάφο στο Φάληρο, για την 1η αγωνιστική.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του τόσο τον Ζέλσον Μαρτίνς όσο και τον Σιπιόνι, ενώ εκτός έμεινε ο Ροντινέϊ, με τον Βραζιλιάνο να μην είναι έτοιμος.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ταρέμι.

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν στην πρεμιέρα με 2-0 της Ατλέτικο στο Μπιλμπάο ενώ προέρχονται από μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Νιουκάσλ στην Πρέμιερ Λιγκ με 2-1.

Στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα θα είναι ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ ενώ θα απουσιάσει ο Νόνι Μαντουέκε.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

30/09 19:45 Καϊράτ – Ρεάλ

30/09 19:45 Αταλάντα – Μπριζ

30/09 22:00 Μαρσέιγ – Άγιαξ

30/09 22:00 Ίντερ – Σλάβια

30/09 22:00 Τσέλσι – Μπενφίκα

30/09 22:00 Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

30/09 22:00 22:00 Πάφος – Μπάγερν

30/09 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

30/09 22:00 Ατλέτικο – Άιντραχτ

01/10 19:45 Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

01/10 19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

01/10 22:00 Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

01/10 22:00 Ντόρτμουντ – Αθλέτικ

01/10 22:00 Νάπολι – Σπόρτινγκ

01/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

01/10 22:00 Άρσεναλ – Ολυμπιακός

01/10 22:00 Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

01/10 22:00 Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν