Ασταμάτητη η ΑΕΚ, νίκησε τον ΠΑΟΚ και «κλείδωσε» την τρίτη θέση

Η ΑΕΚ συνέχισε το εντυπωσιακό της σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη περνώντας με το εμφατικό 88-71 από την Πυλαία απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη 19η αγωνιστική. Η Ένωση κάλυψε τη διαφορά από την ήττα της στον πρώτο γύρο, αύξησε τη μεταξύ τους διαφορά στις δύο νίκες και ουσιαστικά κλείδωσε την τετράδα και «αγκάλιασε» την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου.

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν ο κορυφαίος της ΑΕΚ έχοντας 22 πόντους με 7/9 σουτ, ενώ ο Γκρέγκορι Μπράουν τελείωσε με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 18 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ που δέχθηκε 51 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ταϊρί είχε 16 πόντους και ο Μέλβιν 15.

Τα άλλα παιχνίδια της ημέρας, ο Ολυμπιακός συνέχισε το αήττητο σερί του περνώντας από το Ιβανώφειο με 32 πόντους του Φουρνιέ.

Ο Άρης νίκησε στη Μύκονο και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πεντάδα ελπίζοντας ακόμη και για την 4η θέση.

Στο Μαρούσι, η τοπική ομάδα με τρίποντο του Κινγκ και τάπα του Σαλάς στο φινάλε νίκησε με έναν πόντο την Καρδίτσα και πλέον οι δύο ομάδες, μαζί με τον Κολοσσό, ισοβαθμούn στην τελευταία θέση.

Τέλος, το Περιστέρι έκανε άλμα για τα πλέι οφ νικώντας μέσα στην Πάτρα τον Προμηθέα, που χάνει όλο και περισσότερο έδαφος.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 77-84

Μύκονος - Άρης 74-83

Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-2

3. ΑΕΚ 13-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 9-7

6. Περιστέρι 8-9

7. Μύκονος 7-10

8. Ηρακλής 7-10

--------------------------

9. Προμηθέας 6-11

10. Πανιώνιος 5-12

11. Κολοσσός 4-13

12. Καρδίτσα 4-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-14