Ασταμάτητος ο Παυλίδης: Πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά

Η εκκίνηση που πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης στη σεζόν 2026/27 δεν έχει προηγούμενο για Έλληνα ποδοσφαιριστή και οι αριθμοί του παραπέμπουν στα επιτεύγματα των κορυφαίων σέντερ φορ του πλανήτη.
Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄) στο καταιγιστικό 0-7 στην έδρα της στην Κάσα Πία και έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.
Έχει, επίσης, 5 γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συγκομιδή του στα 9 τέρματα μέσα σε 19 ημέρες!
Από τις 30/7 όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι απόψε, 17 Αυγούστου! Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 γκολ, χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία.
Για τον σούπερ Παυλίδη, χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες..
Στο 59΄ ο προπονητής τον απέσυρε, καθώς η δουλειά είχε ήδη γίνει και ακολουθούν δυσκολότερα παιχνίδια.
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