Ιωάννα Τούνη: «Καρφιά» από τις Μαλδίβες για τα ελληνικά νησιά τον Δεκαπενταύγουστο - «Δεν την παλεύω»

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται αυτές τις μέρες στις Μαλδίβες, μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και φίλους τους, ωστόσο ένα από τα τελεύταία βίντεο της στο TikTok δεν αφορά μόνο τις διακοπές της.

Η influencer και επιχειρηματίας εμφανίζεται στα εξωτικά νερά, ενώ στο βίντεο έχει προσθέσει ήχο που παραπέμπει στην επιθυμία της να μείνει μακριά από κόσμο, με την κλασσική ατάκα που ακούγεται από σειρά του Χάρη Ρώμα: «Δεν θα σου γράψω πού βρίσκομαι, διότι όχι μόνο δεν επιθυμώ να δω άνθρωπο…».

Η ατάκα έχει γίνει viral στα social media το τελευταλιο διάστημα και χρησιμοποιείται συχνά σε διάφορα βίντεο.

Η Ιωάννα Τούνη δεν περιορίστηκε, όμως, στην επιλογή του συγκεκριμένου ήχου. Πάνω στο βίντεο έγραψε ένα μήνυμα με σαφή αναφορά στην εικόνα που, όπως η ίδια σχολιάζει, παρουσιάζουν τα ελληνικά νησιά κατά τον Δεκαπενταύγουστο.

«Μην παρεξηγηθώ… αλλά μόνο εγώ δεν την παλεύω 15αύγουστο στα νησιά μας; Nιώθω ότι έχει αποπνικτικά πολύ κόσμο…», είπε. Έτσι η influencer έκανε έναν παραλληλισμό για τις εικόνες που κυριαρχούν στις Μαλδίβες σε σχέση με τα ελληνικά νησιά.