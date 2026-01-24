Αστέρας - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τρίπολη συνεχίζεται απόψε η 18η αγωνιστικής στη Super League, εκεί που ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση Αστέρας - ΑΕΚ κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι Novasports Prime.

Χωρίς ήττα είναι στις εννέα τελευταίες επισκέψεις της στην Αρκαδία η ΑΕΚ, με τον ASTERAS AKTOR να έχει επικρατήσει για τελευταία φορά των Κιτρινόμαυρων την 1η Οκτωβρίου 2017 με 2-0 (47’ Μουνάφο, 81’ Μανιάς). Από τότε έχουν καταγραφεί τέσσερις ισοπαλίες και πέντε νίκες της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Από τότε σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις ο ASTERAS AKTOR δεν έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ σε 20 παιχνίδια, με απολογισμό 15 ήττες και πέντε ισοπαλίες.

Συνολικά για το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 17 φορές στην Τρίπολη, με τον ASTERAS AKTOR να επικρατεί στα πέντε από τα εννέα πρώτα μεταξύ τους παιχνίδια. Μόνο οι δύο από αυτές τις νίκες ήρθαν χωρίς να δεχθεί τέρμα, ενώ στις άλλες τρεις σκόραραν και οι δύο ομάδες.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - Βόλος 17:00

Αστέρας - ΑΕΚ 19:30

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 20:00

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Άρης - Λεβαδειακός 16:00

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 18:00

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19:30

Αναβλ.: Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 41 β.

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39*

4. Λεβαδειακός 34

-------------------------

5. Παναθηναϊκός 25*

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

-------------------------

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15*

12. Αστέρας 13*

13. ΑΕΛ 13

14. Πανσερραϊκός 8

* Με παιχνίδι λιγότερο