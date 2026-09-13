Αστέρας Aktor - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΚ απόψε (13/09) για την τέταρτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 2.

Οι Αρκάδες βρίσκονται σε δύσκολη θέση ήδη από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος καθώς δεν έχουν ακόμα βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Από την άλλη πλευρά, η Ένωση θέλει το τρίποντο για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής.

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - ΟΦΗ 19:00

Ηρακλής - Ατρόμητος 21:00

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Καλαμάτα - Βόλος Elabet 18:00

Asteras AKTOR - AEK 19:00

Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00

ΠΑΟΚ - Άρης 21:00

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:30

H βαθμολογία

Παναθηναϊκος 9 Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος Elabet 2 Ατρόμητος 1 Καλαμάτα 1 Κηφισιά 1 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0