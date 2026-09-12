«20 λεπτά αναμονή για τουαλέτα και πουθενά καθίσματα»: Το αεροδρόμιο-εφιάλτης που εύχεσαι να μην προσγειωθείς ποτέ

Η αρχή μιας ταξιδιωτικής εμπειρίας ξεκινά από το αεροδρόμιο και δεν είναι λίγες οι φορές που πραγματικότητα μπορεί να ισοπεδώσει κάθε καλή διάθεση και όλα τα «άδραξε τη μέρα» με τα οποία ξεκινήσαμε.

Καθυστερήσεις που προκαλούν εκνευρισμό, πολύς κόσμος, τιμές στα ύψη σε οποιαδήποτε επιλογή φαγητού ή ποτού και απογοητευτική εξυπηρέτηση δεν θα έλεγε κανείς ότι συμβαίνουν σπάνια.

Η ένωση προστασίας των Βρετανών καταναλωτών, Which? συγκέντρωσε τα αεροδρόμια που προσφέρουν τις χειρότερες εμπειρίες στους ταξιδιώτες το 2026. Στην αξιολόγηση η έρευνα έλαβε υπόψη της ακυρώσεις πτήσεων που συμβαίνουν την τελευταία στιγμή, τις ουρές που σχηματίζονται στο check in ή στους ελέγχους των διαβατηρίων, αλλά και τα καταστήματα ή σημεία εστίασης που περιλαμβάνονται σε αυτά.

«Βραβείο» χειρότερου αεροδρομίου στο Terminal 3 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ που συγκέντρωσε μόλις 52% στη βαθμολογία των επιβατών. Σε όλες τις κατηγορίες που εξετάστηκαν που συμπεριλάμβαναν όπως αναφέρει η DailyMail και την καθαριότητα ή τα καθίσματα το αεροδρόμιο έλαβε μόλις δύο αστέρια.

Ένας επιβάτης χαρακτήρισε το αεροδρόμιο «απαράδεκτο για ένα υποτίθεται σύγχρονο αεροδρόμιο». Όπως ανέφερε, χρειάστηκε να περιμένει δύο ώρες στην ουρά για το check-in εξαιτίας χαλασμένων μηχανημάτων, ενώ οι ουρές για καφέ και τουαλέτες έφταναν τα 20 λεπτά. Παραπονέθηκε επίσης ότι «δεν υπάρχει πουθενά να καθίσεις».

Ένας άλλος επιβάτης ανέφερε ότι η εμπειρία στο Terminal 3 χαρακτηρίζεται από «κακό σχεδιασμό των χώρων» και «έλλειψη μέριμνας για τους επιβάτες».

Το αεροδρόμιο δέχθηκε ιδιαίτερα έντονη κριτική για τις «υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν οι επιβάτες με τα πόδια», καθώς ο χώρος του ελέγχου ασφαλείας επιβατών και αποσκευών και οι αίθουσες αναμονής βρίσκονται σήμερα στην περιοχή του πρώην Terminal 1, το οποίο έκλεισε επίσημα τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε δήλωσή του προς την Which? μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «έργο για την απομάκρυνση και αντικατάσταση των παλιών κυλιόμενων διαδρόμων», στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων λιρών.

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Τα χειρότερα αεροδρόμια

Μεταξύ όλων των αεροδρομίων του Λονδίνου, τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε το αεροδρόμιο του Λούτον, το οποίο κατατάχθηκε δεύτερο χειρότερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, με μόλις 57% στη βαθμολογία των επιβατών.

Το αεροδρόμιο στο Μπέντφορντσαϊρ έλαβε μόλις δύο αστέρια στις περισσότερες κατηγορίες που εξετάστηκαν, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τρία αστέρια μόνο στις κατηγορίες «αναμονή για την παραλαβή αποσκευών» και «καθαριότητα».

Στην τρίτη θέση το Terminal 2 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ, με βαθμολογία επιβατών 58%. Έλαβε μόλις δύο αστέρια σε όλες τις κατηγορίες, με εξαίρεση την «Καθαριότητα», όπου συγκέντρωσε τρία αστέρια.

Παρόμοια χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν το Λονδίνο Στάνστεντ, με 58%, και το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, με 61%.

Τα καλύτερα αεροδρόμια

Στην άλλη άκρη της κατάταξης, το αεροδρόμιο του Έξετερ αναδείχθηκε κορυφαίο αεροδρόμιο της Βρετανίας, συγκεντρώνοντας 83% στη βαθμολογία των επιβατών.

Το αεροδρόμιο του Ντέβον έλαβε πέντε αστέρια, την ανώτατη δυνατή βαθμολογία, σε τρεις κατηγορίες: «ουρές στο check-in», «ουρές στον έλεγχο ασφαλείας» και «καθαριότητα». Η χαμηλότερη βαθμολογία του αφορούσε τα «καταστήματα και σημεία εστίασης», όπου έλαβε μόλις τρία αστέρια.

Ένας επιβάτης έμεινε τόσο ικανοποιημένος από την εμπειρία του στο αεροδρόμιο του Έξετερ, ώστε το χαρακτήρισε «ένα υπέροχο μικρό μέρος», παραδεχόμενος ότι απόλαυσε την παραμονή του εκεί πριν από την αναχώρηση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Liverpool John Lennon, με βαθμολογία 79%, ενώ το London City Airport κατέλαβε την τρίτη θέση με 78% — την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των έξι μεγάλων διεθνών αεροδρομίων της βρετανικής πρωτεύουσας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν μάλιστα μια σαφή τάση: τα μικρά και μεσαίου μεγέθους αεροδρόμια προσφέρουν μια πιο ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αεροδρόμια.