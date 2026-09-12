Η αμήχανη αλήθεια για τις ερωτικές σκηνές στο «Βασικό Ένστικτο»

Το σεξ εν έτει 2026 είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το βρεί πολύ εύκολα στα media. Σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans, έναντι συνδρομής, σε πλατφόρμες άνευ συνδρομής όπως το Pornhub ή και σε κάποια σελίδα στο Instagram, προσεκτικά σκηνοθετημένη, ωστέ να παρακάμπτονται τα φίλτρα καταλληλότητας της Meta. Πριν από 35 χρόνια, στις αρχές των 90ς, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά.

Το 1991, το σεξ ως κομμάτι της πλοκής σε μια ταινία θρίλερ (συνήθως) ήταν κάτι πολύ προβοκατόρικο και «σοκαριστικό». Εκείνη τη χρονιά, ο Μάικλ Ντάγκλας, ένας 46χρονος ηθοποιός που πάσχιζε να βρει καλά σενάρια στο Χόλιγουντ και η Σάρον Στόουν, μια 32χρονη ηθοποιός που πάσχιζε να βρει κάτι, οτιδήποτε θα έκανε κάποια εμπορική επιτυχία, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα μιας ταινίας, με τίτλο "Basic Instinct", σε σκηνοθεσία Πολ Βερχόφεν.

Ο Ντάγκλας είχε δεχτεί να παίξει αν και με κάποια μικρή απροθυμία, το ρόλο του αυτοκαταστροφικού μπάτσου Νικ Καράν, ενώ η Στόουν θρυλείται πως ήταν η 13η επιλογή (!) για το ρόλο της Κάθριν Τρεμέλ, της συγγραφέα που δολοφονεί τους εραστές της με παγοκόφτη. Eίχαν αρνηθεί το ρόλο τόσο η Κιμ Μπάσιντζερ, όσο και η Τζούλια Ρόμπερτς. Ο Ντάγκλας είχε πει ναι (με αμοιβή 14 εκατομμύρια δολάρια!), υπό τόν όρο πως ο χαρακτήρας του δεν θα έδειχνε «ευάλωτος και όχι ιδιαίτερα αρρενωπός». Oυδέν σχόλιον, είμαστε στο 1991, μην το ξεχνάτε αυτό.

Η φήμη

Πέντε ημέρες γυρισμάτων, από 10 ώρες η κάθε μια. Η σκηνή σεξ μεταξύ Ντάγκλας και Στόουν, λίγο μετά τη γνωριμία και το ραντεβού τους σε κλαμπ, παρά το ότι διαρκεί μόλις ενάμιση λεπτό, θρυλείται πως χρειάστηκε 50 ώρες (!) για να γυριστεί.

Κάπου εδώ, θα αναρωτηθούμε εύλογα, γιατί; Αφού το σεξ ήταν κινηματογραφικό, όχι πραγματικό. Μήπως όχι; Θα αναρωτηθεί κάποιο πονηρό μυαλό.

Την απάντηση είχε δώσει ο ίδιος ο Ντάγκλας στο Entertainment Weekly, λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας, το 1992.

«Το σεξ στην ταινία είναι χορογραφημένο. Μιλήσαμε ξανά και ξανά για το σεξ, γι' αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Και μετά το σπάσαμε σε κομμάτια. Το κάναμε ακόμα και με τα ρούχα, σε πρόβες. Η διαδικασία ήταν εξαντλητική γιατί τα γυρίσματα κράτησαν 10 ώρες και το κάναμε για τέσσερις ή πέντε μέρες. Θέλαμε να είμαστε προσεκτικοί με τον φωτισμό, τις σκιές, τα πρόσωπα μας. Θύμιζε σκηνή μάχης, πάντα έπρεπε να διατηρούμε επαφή με τα μάτια».

Η μελανή γραμμή

Κανέναν δεν έβλαψε η έμφαση στη λεπτομέρεια που είχε επιβάλλει στην σκηνοθεσία της ταινίας ο έμπειρος Πολ Βερχόφεν και με αυτήν είχαν συναινέσει τόσο ο Μάικλ Ντάγκλας όσο και η Σάρον Στόουν. Αυτό που προκαλεί μια αίσθηση ντροπής σήμερα, είναι πως στην περιβόητη σκηνή της ανάκρισης της Καθρίν Τρεμέλ, αυτή με το θρυλικό σταυροπόδι, η Σάρον Στόουν μέχρι και σήμερα υποστηρίζει πως ο σκηνοθέτης την είχε επιβεβαιώσει πως δεν θα είναι ούτε στο ελάχιστο ορατο το εσώρουχο της στο πλάνο της κάμερας, μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε ποτέ.

Κάτι λίγο πιο εύθυμο

Τουλάχιστον η Σάρον Στόουν είχε βρει λίγο χρόνο να παρωδήσει την εικόνα της Κάθριν Τρεμέλ, σε σκετσάκι στο Saturday Night Live.