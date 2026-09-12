Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Μπονάτσο: Επτά διάσημοι Έλληνες που μας σόκαραν με τον αιφνίδιο θάνατό τους

Σοκ και θλίψη προκάλεσε την Τετάρτη (9/9) που μας πέρασε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών έχοντας υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Τα social media πλημμύρισαν αμέσως από βίντεο και αναρτήσεις αφιερωμένες στον αγαπημένο τραγουδιστή, με όλους τους χρήστες να λένε το ίδιο πράγμα: ότι τους φαίνεται σαν ψέμα το ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πλέον μαζί μας.

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Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του το νοσοκομείο «Ελπίς» στο οποίο μεταφέρθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής:

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η είδηση του αιφνίδιου θανάτου κάποιου επωνύμου - ηθοποιού, τραγουδιστή, παρουσιαστή - σκάει σαν κεραυνός εν αιθρία σοκάρει όχι μόνο τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και τον απλό κόσμο που νιώθει σαν να έχασε κάποιον δικό του άνθρωπο.

Παντελής Παντελίδης

Το πρωινό της 18ης Φεβρουαρίου 2016 όλοι «πάγωσαν» όταν μεταδόθηκε η είδηση ότι ο 32χρονος Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που είχε λάβει χώρα κατά τις 8.20 το πρωί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.

Για πολλές ημέρες η συγκεκριμένη είδηση είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των Μέσων με αποκορύφωμα την κηδεία του στην οποία έδωσαν το «παρών» - εκτός από τους δικούς του ανθρώπους και πλήθος επωνύμων - αμέτρητοι θαυμαστές του, οι οποίοι τον θυμούνται μέχρι και σήμερα, δέκα χρόνια μετά.

Μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πλέον αγαπημένος νέος καλλιτέχνης του κοινού που ταυτιζόταν πιο εύκολα με έναν τραγουδιστή που ουσιαστικά μόνος του κατάφερε να γίνει διάσημος και να κυκλοφορεί τη μία επιτυχία μετά την άλλη, ενώ η υπόθεση του τροχαίου του έχει απασχολήσει όσο λίγες υποθέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

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MadClip

Πέντε χρόνια αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο δημοφιλής ράπερ Mad Clip (κατά κόσμον Πίτερ Αναστασόπουλος) σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνάς, δηλαδή τη συνέχεια της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο παραλιακό μέτωπο.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν ο 34χρονος τράπερ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και καρφώθηκε σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού και σε ένα δέντρο.

Το τι ακολούθησε, όσον αφορά τις εκδηλώσεις θαυμασμού, θύμισε αρκετά το τι είχε συμβεί και με τον Παντελή Παντελίδη με τα Μέσα να μεταδίδουν οποιαδήποτε πληροφορία αφορούσε το τροχαίο, ενώ τα social media πλημμύρισαν από αναρτήσεις αφιερωμένες στον MadClip.

Νίκος Σεργιανόπουλος

Το μεσημέρι της 4ης Ιουνίου 2008 έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη του κοινού που στα ξαφνικά πληροφορήθηκε μέσα από την τηλεόραση ότι ο 55χρονος Νίκος Σεργιανόπουλος - ο τηλεοπτικός Κωνσταντίνος Μαρκοράς της σειράς «Δύο Ξένοι» - είχε δολοφονηθεί άγρια μέσα στο σπίτι του στο Παγκράτι.

Δεν ήταν μόνο η είδηση του ξαφνικού θανάτου του που σόκαρε τον κόσμο που τον είχε αγαπήσει μέσα από τα έργα που είχε παίξει, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του αγαπημένου ηθοποιού που ήρθαν στη συνέχεια στο φως μέσα από ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων.

Δυστυχώς δε σε ορισμένες περιπτώσεις το μέτρο χάθηκε και δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες χωρίς να υπάρχει λόγος και θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν μεταδοθεί από τα Μέσα.

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Ζωή Λάσκαρη

Πριν από 9 χρόνια, στις 18 Αυγούστου 2017, η Ζωή Λάσκαρη υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Τη βρήκαν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά ήταν πλέον αργά με την είδηση του θανάτου της αγαπημένης σταρ του κινηματογράφου να σοκάρει τον κόσμο που την αγαπούσε και την ακολουθούσε πιστά από τα πρώτα της βήματα στις πολύ αρχές των '60s.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Τζένη Καρέζη ήταν οι πιο εμπορικές σταρ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ το γεγονός ότι ήταν πρωταγωνιστούσε στο θέατρο μέχρι και εκείνη τη χρονιά χωρίς να έχει ακουστεί κάτι για πιθανό πρόβλημα υγείας, έκανε τον θάνατό της να πονέσει ακόμα πιο πολύ όλους όσους την αγαπούσαν.

Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης μας καλημέριζε για 33 χρόνια μέσα από τον ΑΝΤ1 όπου παρουσίαζε με μεγάλη επιτυχία το «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά όσο σταθερό ήταν το ραντεβού των τηλεθεατών μαζί του καθημερινά για όλα αυτά τα χρόνια, άλλο τόσο ξαφνικός ήταν ο θάνατός του.

Το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 δεν χρειάστηκαν παρά ελάχιστα λεπτά για να γνωστό πως ο δημοσιογράφος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με τους γιατρούς στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί να προσπαθούν να τον επαναφέρουν χωρίς, όμως, να τα καταφέρουν.

Τα social media πλημμύρισαν από

Μπορεί να είχε σταματήσει από το καλοκαίρι του 2025 να παρουσιάζει το «Καλημέρα Ελλάδα», όμως, μετά από τόσα χρόνια που έμπαινε καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών, ο θάνατός του σήμανε το απότομο τέλος μιας εποχής.

Βλάσης Μπονάτσος

Τον αποκαλούσαν η χαρά της ζωής, ενώ πολλοί συνάδελφοί του είχαν επισημάνει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους πως ο Βλάσης Μπονάτσος είχε αστείρευτη ενέργεια.

Αν προσθέσουμε σε αυτά και το πόσο αγαπητός ήταν στο κοινό, μπορούν να καταλάβουν ακόμα και όσοι δεν τον πρόλαβαν τι σοκ είχε προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου στις 14 Οκτωβρίου 2004.

Ήταν μόλις 54 ετών και έπασχε από κληρονομικό αγγειοοίδημα, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν ο θάνατός του οφειλόταν σε αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα.