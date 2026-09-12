Γιώργος Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρύπνια την Κυριακή η σορός του - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Σε λαϊκή αγρύπνια θα τεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή.

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Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.



Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».