Αστέρας Aktor - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Αστέρας AKTOR υποδέχεται σήμερα (10/09) τον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 17:45 και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Η ομάδα της Τρίπολης ψάχνει μία νίκη καθώς στο πρωτάθλημα παραμένει στο μηδέν μετά από τρεις αγωνιστικές ενώ ακολουθεί εντός έδρας ματς με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας την προσεχή Κυριακή ενώ στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων έχει επιστρέψει ο Βραζιλιάνος στόπερ, Φαμπιάνο.
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