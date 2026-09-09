Τι είναι η πλασμαφαίρεση: Πώς γίνεται η διαδικασία και οι ανεπιθύμητες επιπλοκές

Σε πλασμαφαίρεση φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης την ώρα που υπέστη ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τον θάνατό του.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική διαδικασία που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό και την αφαίρεση πλάσματος από το αίμα. Το πλάσμα είναι το υγρό συστατικό του αίματος που μεταφέρει κύτταρα, θρεπτικά συστατικά, ορμόνες και άχρηστα προϊόντα.

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Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, λαμβάνεται αίμα από τον ασθενή και το πλάσμα διαχωρίζεται από τα αιμοσφαίρια χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη μηχανή. Τα υπόλοιπα αιμοσφαίρια αναμειγνύονται στη συνέχεια με ένα υγρό αντικατάστασης, όπως φυσιολογικό ορό ή αλβουμίνη, και επιστρέφουν στο σώμα του ασθενούς.

Γατί κανείς μπορεί να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση

Ο πρωταρχικός σκοπός της πλασμαφαίρεσης είναι ο άμεσος καθαρισμός του αίματος από επιβλαβείς ουσίες που προκαλούν ή επιδεινώνουν σοβαρές ασθένειες. Πρόκειται για μια εξωσωματική ιατρική μέθοδο κατά την οποία το αίμα αφαιρείται από τον ασθενή, διαχωρίζεται στα κύτταρά του και στο πλάσμα (το υγρό μέρος του αίματος), και στη συνέχεια το «άρρωστο» πλάσμα απορρίπτεται. Τα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με ένα υγιές υποκατάστατο υγρό (όπως λευκωματίνη ή πλάσμα από δότες).

Η διαδικασία εφαρμόζεται κυρίως όταν άλλες, συμβατικές θεραπείες (π.χ. φάρμακα ή κορτιζόνη) δεν έχουν αποδώσει ή όταν απαιτείται ταχύτατη παρέμβαση για να προστατευτούν ζωτικά όργανα.

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Οι λόγοι που κανείς μπορεί να πρέπει να υποβληθεί είναι :

Απομάκρυνση επιθετικών αυτοαντισωμάτων

Μείωση του ιξώδους (πυκνότητας) του αίματος

Αποτοξίνωση

Προετοιμασία ή αντιμετώπιση απόρριψης μεταμόσχευσης

Πλασμαφαίρεση: Οι κίνδυνοι

Γενικότερα, η πλασμαφαίρεση θεωρείται ασφαλής. Ωστόσο, όπως κάθε ιατρική διαδικασία, ενέχει κινδύνους.

Οι πιο συχνοί είναι οι εξής:

Υπόταση : Μπορεί να εμφανιστεί πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία, οδηγώντας σε ζάλη ή λιποθυμία.

: Μπορεί να εμφανιστεί πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία, οδηγώντας σε ζάλη ή λιποθυμία. Κόπωση : Πολλοί ασθενείς αισθάνονται κόπωση μετά την πλασμαφαίρεση, η οποία συνήθως υποχωρεί εντός μίας ή δύο ημερών.

: Πολλοί ασθενείς αισθάνονται κόπωση μετά την πλασμαφαίρεση, η οποία συνήθως υποχωρεί εντός μίας ή δύο ημερών. Πονοκέφαλος : Μερικοί ασθενείς αναφέρουν πονοκεφάλους μετά την επέμβαση, συχνά λόγω μεταβολής των υγρών ή αφυδάτωσης.

: Μερικοί ασθενείς αναφέρουν πονοκεφάλους μετά την επέμβαση, συχνά λόγω μεταβολής των υγρών ή αφυδάτωσης. Ναυτία : Μπορεί να εμφανιστεί ήπια ναυτία, ιδιαίτερα εάν ο ασθενής είναι αγχωμένος ή εάν η διαδικασία διαρκεί πολύ.

: Μπορεί να εμφανιστεί ήπια ναυτία, ιδιαίτερα εάν ο ασθενής είναι αγχωμένος ή εάν η διαδικασία διαρκεί πολύ. Μώλωπες ή πόνος στο σημείο ενδοφλέβιας χορήγησης: Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν δυσφορία, μώλωπες ή πρήξιμο στο σημείο όπου εισήχθη η ενδοφλέβια γραμμή.

Η πλασμαφαίρεση μπορεί να προκαλέσει και καρδιακή προσβολή, κάτι το οποίο αποτελεί σπάνια επιπλοκή. Αυτό συμβαίνει, όταν ασθενείς με προϋπάρχουσες καρδιακές παθήσεις μπορεί να εμφανίσουν επιπλοκές που σχετίζονται με μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και διακυμάνσεις των υγρών.