Δημοσκόπηση Star: Πώς κρίνουν οι πολίτες τις εξαγγελίες μετά τη ΔΕΘ - Η διαφορά μεταξύ ΝΔ - Τσίπρα

Συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισμα του το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star, η οποία διεξήχθη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, σε 1200 άτομα.

Αρχικά, οι πολίτες αξιολόγησαν θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ κατά ποσοστό 36,2%, ενώ οι περισσότεροι το αξιολόγησαν αρνητικά και μάλλον αρνητικά, με ποσοστό 61,4%.

Από την άλλη, η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Στο ερώτημα ποιος από τους τρείς αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Α. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρείς.

Στα εθνικά μας θέματα, το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα, ενώ το 48,2% απάντησε πως ανησυχεί λίγο ή καθόλου.

Διατηρεί το προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, σταθερό είναι το προβάδισμα που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μία διαφορά της τάξης του 12,3%.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 25,8%

ΕΛΑΣ: 13,5%

ΠΑΣΟΚ:10,8%

Ελλ. Λύση: 7,6%

ΚΚΕ: 7,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,1%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Ελπίδα για την Δημοκρατία: 3%

Μέρα 25: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1%

Αναποφάσιστοι: 14,5%

Δημοσκόπηση STAR