Γιώργος Μαζωνάκης: Το τολμηρό «Παιδί της νύχτας» που πίστευε ότι ως το τέλος θα αναζητούμε τι μας έμαθε η ζωή

Το παιδί που μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά και ως ενήλικας ηρεμούσε ταξιδεύοντας με τη σκέψη του στα παιδικά του χρόνια με τη γιαγιά του στο Πέραμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν μένει πια εδώ.

Η είδηση του ξαφνικού του θανάτου σε ηλικία 54 ετών -με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ανακοπή- προκάλεσε πανελλήνιο σοκ.

Τα πρώτα του βήματα

Γνώριζε από μικρός την καλλιτεχνική του κλίση και από τα 15 του είχε ξεκινήσει να τραγουδά σε μαγαζί, την ταβέρνα «Μουσικό Ρετιρέ», ακολουθώντας αυτό που όριζε το μέσα του.

Κι έπειτα το «σχολείο» της επαρχίας που εκείνος το έζησε στην Πάτρα. Εκεί τον ανακάλυψε και η Universal Music (τότε Polygram) και έτσι έκανε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά.

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Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 βγαίνει το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά cd singles και albums, όπως το «Παιδί της Νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο ή το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη.

Ο Μαζώ που άφησε ιστορία στις πίστες

Στα τέλη των ’90s, ο Μαζωνάκης είχε ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της ελληνικής νυχτερινής σκηνής. Με έντονη σκηνική παρουσία, πάθος και ιδιαίτερη αισθητική, ξεχώρισε για την ικανότητά του να συνδυάζει το λαϊκό τραγούδι με πιο σύγχρονες μουσικές επιρροές.

Παράλληλα, η εμφάνισή του και η αισθητική των ζωντανών εμφανίσεών του μεταμορφώνονταν με τα χρόνια. Άλλαζε, ανανεωνόταν και προσαρμοζόταν στην εποχή, χωρίς όμως να χάνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον έκαναν αμέσως αναγνωρίσιμο.

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Οι εκκεντρικές εμφανίσεις

Μέρος της περσόνας του η αγάπη στις εκκεντρικές εμφανίσεις: είχε συζητηθεί φορώντας από εμπριμέ παντελόνια, φούστα, γούνα, φανταχτερά κοστούμια, ράσο ακόμα και φουστανέλα. Ο ίδιος έλεγε ότι δεν του αρέσει να προκαλεί και πως παντα η πρόθεσή του ήταν να τολμά καλλιτεχνικά και να υπάρχει μια συνοχή σε αυτό που παρουσιάζει.

Οι συνεργασίες

Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, την Κατερίνα Στανίση, τους Goin' Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

«Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα ψάχνουμε να βρούμε τι μας έχει μάθει η ζωή»

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετά δύσκολα για τον τραγουδιστή από τη μία η διαμάχη με την αδελφή του Βάσω, από την άλλη ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο και η καταγγελία καταγγελία εις βάρος του τον έθεσαν πολλές φορές στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Εκείνος θεωρούσε ότι ακόμα και τα δυσάρεστα στη ζωή είναι γιατί έχουν κάτι να σου δείξουν, ωστόσο όπως είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη φρόντισε να πάρει τα καλά στοιχεία που φέρνουν οι δύσκολες καταστάσεις βλέποντας καθαρά την αγάπη που του είχε ο κόσμος. «Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος», είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη. Εξάλλου ο ίδιος πίστευε όπως είχε εξομολογηθεί σε πρώτο πρόσωπο στη Lifo πως «Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα ψάχνουμε να βρούμε τι μας έχει μάθει η ζωή».