Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

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Ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί απόψε (30/08) τον Ολυμπιακό για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι Αρκάδες ηττήθηκαν 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν αλλά επικράτησαν εντός έδρας του Ατρομήτου με 1-0.

Βαθμολογία

ΑΕΚ 3 ΠΑΟΚ 3 Παναιτωλικός 3 ΟΦΗ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Καλαμάτα 0 Ατρόμητος 0 Αστέρας AKTOR 0 Bόλος Elabet 0 Ηρακλής 0 Λεβαδειακός 0

*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο (29/08)

19:30 Βόλος – Ηρακλής

21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα

Κυριακή (30/08)

19:30 Άρης – ΟΦΗ

20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός

21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα (31/08)

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκό