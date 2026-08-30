Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί απόψε (30/08) τον Ολυμπιακό για την δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα της αναμέτρησης στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι Αρκάδες ηττήθηκαν 3-1 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν αλλά επικράτησαν εντός έδρας του Ατρομήτου με 1-0.
Βαθμολογία
- ΑΕΚ 3
- ΠΑΟΚ 3
- Παναιτωλικός 3
- ΟΦΗ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Καλαμάτα 0
- Ατρόμητος 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Bόλος Elabet 0
- Ηρακλής 0
- Λεβαδειακός 0
*Παναθηναϊκός, Κηφισιά έχουν ένα ματς λιγότερο
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο (29/08)
- 19:30 Βόλος – Ηρακλής
- 21:30 Παναιτωλικός- Καλαμάτα
Κυριακή (30/08)
- 19:30 Άρης – ΟΦΗ
- 20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 21:00 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός
- 21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
Δευτέρα (31/08)
- 19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκό
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