Ντίμης Μαυρόπουλος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας που σκοτώθηκε στην Κύπρο - Το χρονικό της τραγωδίας στο Κάβο Γκρέκο

Ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος, ήταν ο νεκρός που καταγράφηκε στο Κάβο Γκρέκο, στην Κύπρο μετά από την μεγάλη θαλασσοταραχή που επικράτησε και που κινδύνευσαν να βυθιστούν τρία πλοία.

Υπενθυμίζεται ότι, η θαλασσοταραχή προκλήθηκε από την μεγάλη κακοκαιρία που χτύπησε τη νησιωτική χώρα.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε τελικά αναίσθητος από δύτες και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα philenews.com, προηγήθηκε επιχείρηση που διασώθηκαν άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία σκάφη.

Πηγές από το ΚΣΕΔ αναφέρουν ότι η συμβία και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Κύπρος: Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν μεγάλος Κύπριος επιχειρηματίας που ασχολούνταν με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη.

Ως επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια της ζωής του, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων.

Τη δεκαετία του 60, οδηγούσε αυτοκίνητα πολλών κατασκευαστών και το 1986 κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Το 2014 στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

