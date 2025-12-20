Αστέρας - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Αστέρας φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (20/12) στην Τρίπολη για την 15η αγωνιστική της Superleague με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το ισόπαλο 0-0 με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης» και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνη, αλλά και τους τιμωρημένους Φαντιγκά και Ράτσιτς. Παράλληλα, ο Γένσεν ταλαιπωρήθηκε από πυρετό τις προηγούμενες δυο ημέρες.
Οι γηπεδούχοι άφησαν δύο βαθμούς στην Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική, στο ισόπαλο 0-0 με την τοπική ομάδα.
Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
- Ολυμπιακός 35
- ΑΕΚ 34
- ΠΑΟΚ 32
- Λεβαδειακός 25
- Βόλος 22
- Παναθηναϊκός 22
- Αρης 17
- Κηφισιά 17
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας AKTOR 13
- ΟΦΗ 12
- Ατρόμητος 12
- ΑΕΛ Novibet 8
- Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
H 15η αγωνιστική
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)
- Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)
- Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
- ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
- Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)
