Αστέρας - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Αστέρας εναντίον Άρη σήμερα (20/12) στην Τρίπολη για την 15η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άρης Θεσσαλονίκης
Στιγμιότυπο από ματς του Άρη | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Ο Αστέρας φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (20/12) στην Τρίπολη για την 15η αγωνιστική της Superleague με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το ισόπαλο 0-0 με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης» και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνη, αλλά και τους τιμωρημένους Φαντιγκά και Ράτσιτς. Παράλληλα, ο Γένσεν ταλαιπωρήθηκε από πυρετό τις προηγούμενες δυο ημέρες.

Οι γηπεδούχοι άφησαν δύο βαθμούς στην Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική, στο ισόπαλο 0-0 με την τοπική ομάδα.

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

  1. Ολυμπιακός 35
  2. ΑΕΚ 34
  3. ΠΑΟΚ 32
  4. Λεβαδειακός 25
  5. Βόλος 22
  6. Παναθηναϊκός 22
  7. Αρης 17
  8. Κηφισιά 17
  9. Παναιτωλικός 15
  10. Αστέρας AKTOR 13
  11. ΟΦΗ 12
  12. Ατρόμητος 12
  13. ΑΕΛ Novibet 8
  14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H 15η αγωνιστική 

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

  • Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)
  • Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)
  • Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

  • ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)
  • ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
  • ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

  • Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)

 

