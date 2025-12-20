Αστέρας - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Αστέρας φιλοξενεί τον Άρη σήμερα (20/12) στην Τρίπολη για την 15η αγωνιστική της Superleague με τζάμπολ στις 18:15 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Οι «κίτρινοι» προέρχονται από το ισόπαλο 0-0 με τον Ολυμπιακό στο «Βικελίδης» και ο Μανόλο Χιμένεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε και Δώνη, αλλά και τους τιμωρημένους Φαντιγκά και Ράτσιτς. Παράλληλα, ο Γένσεν ταλαιπωρήθηκε από πυρετό τις προηγούμενες δυο ημέρες.

Οι γηπεδούχοι άφησαν δύο βαθμούς στην Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική, στο ισόπαλο 0-0 με την τοπική ομάδα.

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 35 ΑΕΚ 34 ΠΑΟΚ 32 Λεβαδειακός 25 Βόλος 22 Παναθηναϊκός 22 Αρης 17 Κηφισιά 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 13 ΟΦΗ 12 Ατρόμητος 12 ΑΕΛ Novibet 8 Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (4μμ)

Βόλος – Παναιτωλικός (6μμ)

Ολυμπιακός – Κηφισιά (8.30μμ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος (5.30μμ)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (9μμ)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (6μμ)