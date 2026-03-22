Αστέρας - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR υποδέχεται σήμερα (22/03) τον Παναθηναϊκό για την 26η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Οι Αρκάδες μετά τον έναν βαθμό που πήραν στην Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ, θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για καλύτερο πλασάρισμα στα play outs όπου συμμετέχουν οι έξι τελευταίοι της κατάταξης και υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες μετά το μίνι πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι», μετά τον αποκλεισμό τους από την Ευρώπη και την εξασφάλιση της εισόδου τους στην τετράδα, επιδιώκουν την καλύτερη συγκομιδή βαθμών ενόψει των play off για τις πρώτες τέσσερις ομάδες του πρωταθλήματος.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 AEK 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 Ατρόμητος 29 ΟΦΗ 29 Βόλος 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 25 ΑΕΛ Novibet 22 Αστέρας Τρίπολης 17 Πανσερραϊκός 16