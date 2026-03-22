Αστέρας - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Αστέρας AKTOR εναντίον Παναθηναϊκού σήμερα (22/03) στην Τρίπολη για την 26η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Αστέρας
Στιγμιότυπο από ματς Παναθηναϊκός - Αστέρας | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αστέρας ΑΚΤΟR υποδέχεται σήμερα (22/03) τον Παναθηναϊκό για την 26η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Οι Αρκάδες μετά τον έναν βαθμό που πήραν στην Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ, θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για καλύτερο πλασάρισμα στα play outs όπου συμμετέχουν οι έξι τελευταίοι της κατάταξης και υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες μετά το μίνι πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι», μετά τον αποκλεισμό τους από την Ευρώπη και την εξασφάλιση της εισόδου τους στην τετράδα, επιδιώκουν την καλύτερη συγκομιδή βαθμών ενόψει των play off για τις πρώτες τέσσερις ομάδες του πρωταθλήματος.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)

  • Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 
  • ΑΕΚ - Κηφισιά
  • Άρης - ΟΦΗ
  • Βόλος - ΠΑΟΚ
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

 

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. AEK 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6.  Άρης 30
  7. Ατρόμητος 29
  8. ΟΦΗ 29
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ Novibet 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 16

