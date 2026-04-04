Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα στα playouts της Super League με τον Αστέρα να υποδέχεται την ΑΕΛ στο γήπεδο της Τρίπολης. Η αναμέτρηση Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ κάνει σέντρα στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα δύο φετινά παιχνίδια των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια, με 2-2 για την 3η αγωνιστική στην Τρίπολη και με 1-1 για την 25ηστη Θεσσαλία. Αυτές οι δύο ισοπαλίες ήρθαν έπειτα από τρεις διαδοχικές νίκες του ASTERAS AKTOR (μια εντός έδρας και δύο εκτός).

Η τελευταία νίκη της ΑΕΛ Novibet είναι την 1η Μαρτίου 2020, όταν επικράτησε με 3-0 στην έδρα της. Σε δέκα αναμετρήσεις ως φιλοξενούμενη στην Αρκαδία έχει μια νίκη, η οποία σημειώθηκε στον πρώτο αγώνα στην ιστορία των δύο ομάδων. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2007 το γκολ του Νεκτάριου Αλεξάνδρου με 1-0.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόνο μια φορά στο παρελθόν σε διαδικασία Playouts και αυτή ήταν για τη σεζόν 2019-20, όταν στις 7 Ιουνίου 2020 η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε με 2-1 στη Θεσσαλία.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στα Playouts

Σάββατο 4 Απριλίου

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 16:00

Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ 18:00

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 20:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ 23

-----------------------

13. Πανζσερραϊκός 17

14. Αστέρας Τρ. 17