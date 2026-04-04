Μενού

Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν σήμερα  -Το κανάλι του αγώνα

Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ σήμερα για την 1η αγωνιστική των Playouts της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΛ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Πρεμιέρα στα playouts της Super League με τον Αστέρα να υποδέχεται την ΑΕΛ στο γήπεδο της Τρίπολης. Η αναμέτρηση Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ κάνει σέντρα στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ισόπαλα ολοκληρώθηκαν τα δύο φετινά παιχνίδια των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια, με 2-2 για την 3η αγωνιστική στην Τρίπολη και με 1-1 για την 25ηστη Θεσσαλία. Αυτές οι δύο ισοπαλίες ήρθαν έπειτα από τρεις διαδοχικές νίκες του ASTERAS AKTOR (μια εντός έδρας και δύο εκτός).

Η τελευταία νίκη της ΑΕΛ Novibet είναι την 1η Μαρτίου 2020, όταν επικράτησε με 3-0 στην έδρα της. Σε δέκα αναμετρήσεις ως φιλοξενούμενη στην Αρκαδία έχει μια νίκη, η οποία σημειώθηκε στον πρώτο αγώνα στην ιστορία των δύο ομάδων. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2007 το γκολ του Νεκτάριου Αλεξάνδρου με 1-0.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόνο μια φορά στο παρελθόν σε διαδικασία Playouts και αυτή ήταν για τη σεζόν 2019-20, όταν στις 7 Ιουνίου 2020 η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε με 2-1 στη Θεσσαλία.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στα Playouts

Σάββατο 4 Απριλίου

  • Κηφισιά - Πανσερραϊκός 16:00
  • Αστέρας Tρ. - ΑΕΛ 18:00
  • Παναιτωλικός - Ατρόμητος 20:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 29
10. Κηφισιά 27
11. Παναιτωλικός 26
12. ΑΕΛ 23
-----------------------
13. Πανζσερραϊκός 17
14. Αστέρας Τρ. 17

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ