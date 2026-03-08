Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι ουραγών στην Τρίπολη με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 24η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός αρχίζει στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Πανσερραϊκός είχε επικρατήσει με 2-1 στην τελευταία τους αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Αστέρας Τρ.. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τα Λιοντάρια να παίρνουν τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Μπετανκόρ (60’) και Πιρές (84’), ενώ για τους γηπεδούχους είχε σκοράρει ο Μουνιόθ (58’).

Συνολικά έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές για το πρωτάθλημα της Super League στην Τρίπολη, όπου δεν υπάρχει ισοπαλία μεταξύ τους και κάθε ομάδα έχει από δύο νίκες. Μάλιστα υπάρχει μέχρι τώρα απόλυτη εναλλαγή, με τον Αστέρας Τρ. να επικρατεί το 2008-09 με 3-0, τον Πανσερραϊκό το 2011-12 με 2-0, τον Αστέρας Τρ. το 2023-24 με 1-0 και τον Πανσερραϊκό το 2024-25 με 2-1.

Super League: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης - Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός 16:00

Βόλος - ΟΦΗ 17:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 19:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 21:00

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός - Κηφισιά 18:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56 (24 αγ.)

2. ΠΑΟΚ 53

3. Ολυμπιακός 53

4. Παναθηναϊκός 42

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 29 (24 αγ.)

7. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

8. ΟΦΗ 28

--------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21 (24 αγ.)

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 12

