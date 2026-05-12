Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

«Τελικός» παραμονής στην Τρίπολη με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό και τις δύο ομάδες να χωρίζει μόλις ένας βαθμός. Η αναμέτρηση Αστέρας Τρ. - Πανσερραϊκός αρχίζει στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Χωρίς νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια είναι ο ASTERAS AKTOR εντός και εκτός για όλες τις διοργανώσεις. Τα Λιοντάρια είχαν δημιουργήσει ένα σερί με έξι διαδοχικές νίκες εντός και εκτός έδρας για το πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα της Αρκαδίας σε ένα σερί που ξεκίνησε μετά τις 2 Δεκεμβρίου 2023 και τη νίκη του ASTERAS AKTOR στην Τρίπολη με 1-0 (78’ Μιριτέλο).

Αυτό το σερί με τις νίκες έσπασε στην τελευταία τους συνάντηση στις Σέρρες για τη διαδικασία των Stoximan Playouts, αφού αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στις 8 Απριλίου 2026.

Συνολικά, στις 12 αναμετρήσεις που έχουν οι δύο ομάδες και στις δύο έδρες για τη Super League υπάρχει ακόμη μία ισοπαλία, στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους για τη μεγάλη κατηγορία, η οποία έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2008 στις Σέρρες που και εκείνη ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ.

Η βαθμολογία των Playouts της Super League

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 37

11. Παναιτωλικός 34

12. Αστέρας Τρ. 29

--------------------------------

13. Πανσερραϊκός 28

14. ΑΕΚ 26

