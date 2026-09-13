Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1: Νέα «γκέλα» στην Αρκαδία με μοιραίο τον Γιόβιτς

Νέα απώλεια βαθμών μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με τον μαχητικό Αστέρα στην Τρίπολη, αγνοώντας το διπλό για δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς.

Η Ένωση προηγήθηκε με αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21', αλλά οι Αρκάδες απάντησαν δέκα λεπτά αργότερα μετά από φοβερό λάθος του Μουκουντί.

Τόσο η Ένωση όσο και ο Αστέρας είχαν μεγάλες στιγμές στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δεύτερο γκολ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα και τους κιτρινόμαυρους να χάνουν έδαφος με την έναρξη της σεζόν. Τρομερές ευκαιρίες σπατάλησε ο Γιόβιτς στο τέλος!

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