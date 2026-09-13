Γιώργος Μαζωνάκης: Το τραγούδι που δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει

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Τους στίχους ενός νέου τραγουδιού που προοριζόταν για τον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσίευσε ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός, ο οποίος έχει συνδεθεί με την πορεία του τραγουδιστή, έχοντας γράψει τις επιτυχίες «Παιδί της νύχτας» και «Αλλάξανε τα πλάνα μου».

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Παυριανός δημοσίευσε τους στίχους του τραγουδιού «Είδα τον Χριστό φαντάρο» σημειώνοντας: «Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε...»

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Οι στίχοι του τραγουδιού

ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ

Με όλα αυτά που πέρασα

και με όλα αυτά που είδα

απ΄την φωτια επέζησα

κι από την καταιγίδα

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος σε μια φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω:

"Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!"

Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα

να ΄τανε λουλούδια

κι όλους αυτούς που αγάπησα

τους έκανα τραγούδια

γιατί μια μέρα Κυριακή

κλεισμένος μες στην φυλακή

Είδα τον Χριστό φαντάρο

και μου είπε πριν φουντάρω

"Μη τα κάνεις όλα λίμπα

μόνο σκάσε και κολύμπα!"».