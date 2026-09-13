Αυτή είναι η πιο ακριβή γειτονιά στον κόσμο: Διαμερίσματα εκατομμυρίων με θέα Μεσόγειο

Ένα από τα πιο ακριβά κομμάτια γης στον πλανήτη δεν βρίσκεται σε κάποια τεράστια πόλη όπως η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο, όπως πολλοί θα πίστευαν. Βρίσκεται στη Γαλλική Ριβιέρα, σε ένα μικροσκοπικό πριγκιπάτο μόλις δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το Μονακό εδώ και δεκαετίες αποτελεί συνώνυμο του ακραίου πλούτου. Δισεκατομμυριούχοι, επιτυχημένοι επιχειρηματίες, αστέρες του αθλητισμού και επαγγελματίες οδηγοί αγώνων έχουν επιλέξει το πριγκιπάτο για τον τρόπο ζωής που προσφέρει.

Ωστόσο, η Mareterra δεν είναι απλώς μια ακόμη πολυτελής συνοικία του Μονακό.

Η περιοχή δημιουργήθηκε σε περίπου έξι εκτάρια γης που ανακτήθηκαν από τη Μεσόγειο, σε ένα από τα πιο φιλόδοξα κατασκευαστικά εγχειρήματα του πριγκιπάτου. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται ότι άγγιξε περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δίπλα στο Larvotto, στη Maretera προστέθηκαν περίπου 100 πολυτελή διαμερίσματα και κάποιες αυτόνομες βίλες, δημιουργώντας ουσιαστικά μια γειτονιά για για όσους μπορούν να διαθέσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ για ένα σπίτι με θέα στη θάλασσα.

Οι κατοικίες της Maretera συγκαταλέγονται στις ακριβότερες του κόσμου, με τις τιμές να φτάνουν σε επίπεδα που για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων μοιάζουν εξωπραγματικά.

Ορισμένες από τις βίλες έχουν πωληθεί για πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, ενώ οι τιμές των κατοικιών υπολογίζονται σε χιλιάδες δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Κάτω από τα πανύψηλα κτίρια της Mareterra υπάρχει ένας δημόσιος παραλιακός δρόμος, ενώ η περιοχή διαθέτει επίσης κήπους και ιδιωτική μαρίνα.

Η εικόνα της Mareterra γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Μονακό.

Για λίγες ημέρες κάθε χρόνο, το πριγκιπάτο μετατρέπεται σε μια τεράστια πίστα, ενώ χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τους δρόμους της και τα ξενοδοχεία.