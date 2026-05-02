Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2: Εκτός επικίνδυνης ζώνης οι Αρκάδες

Τεράστια νίκη τόσο βαθμολογικής, όσο και ψυχολογικής αξίας για τον Αστέρα AKTOR! Οι Αρκάδες υπέταξαν τον Ατρόμητο στην Τρίπολη με 4-2, έκαναν το 3Χ3 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και παραμένουν... ολοζώντανοι στη πάχη παραμονής.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, οι Κιτρινομπλέ είναι στη 13η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από την ΑΕΛ Novibet, ενώ ισοβαθμούν με τον 12ο Πανσερραϊκό, ο οποίος υπερέχει, λόγω των τριών νικών στα μεταξύ τους. Ματς - τελικός την ερχόμενη αγωνιστική στη Λάρισα μεταξύ των Βυσσινί και του Αστέρα AKTOR.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε διάταξη 3-4-3. Ο Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Αλάγκμπε στην τριάδα των στόπερ Άλχο δεξί μπακ - χαφ, αριστερό ο Σιλά και δίδυμο Έντερ - Αλμύρα στα χαφ. Μπαρτόλο και Κετού πλαισίωσαν τον Μακέντα στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Γκουγκεσασβίλι στην εστία, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη και Παπαδόπουλο μπροστά του. Τσιγγάρας - Μουτουσαμί στα χαφ και οι Τσιλούλης, Τσούμπερ και Πνευμονίδης πίσω από τον Μπάκου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση, καθώς μόλις στο 7ο λεπτό ο Τσούμπερ έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Έντερ, με τον Ισπανό και τους Αρκάδες να διαμαρτύρονται για κόκκινη κάρτα, όμως δεν συμφώνησαν ο διαιτητής Πολυχρόνης και ο VAR Τζήλος.

Στο 10ο λεπτό ο Έντερ έκλεψε την μπάλα από τον Μουτουσαμί, πάσαρε στον Κέτου κι εκείνος πλάσαρε για το 1-0. Στο 19ο λεπτό ο Μουτουσαμί σέντραρε, ο Σίπτσιτς βρήκε λίγο την μπάλα με το κεφάλι, ο Μπάκου πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, αλλά την έστειλε άουτ.

Στο 22ο λεπτό ο Παπαδόπουλος ίπε «όχι» στο τετ α τετ του Τσιγγάρα από πλάγια θέση. Στο 27' ο Αστέρας AKTOR έχασε σπουδαία ευκαιρία. Υπέροχη ατομική ενέργεια του Κετού μέσα στην περιοχή, ο Καμερουνέζος έκανε το πλασέ, αλλά ο Μουτουσαμί πρόλαβε κι έδιωξε σε κόρνερ προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας ο VAR Τζήλος κάλεσε τον Πολυχρόνη να δει χέρι του Τσιγγάρα έπειτα από σουτ του Αλμύρα και ο ρεφ από τη Μακεδονία έδωσε το πέναλτι. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση στο 34' και διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι Αρκάδες διεύρυναν το προβάδισμα τους στο 39ο λεπτό. Σέντρα του Σιλά που κόντραρε, ο Μακέντα πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και εκτέλεσε, απέκρουσε ο Γκουγκεσασβίλι, ο Ιταλός ανέκτησε την κατοχή, έκανε παράλληλο γύρισμα και ο Άλχο μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και χρειάστηκε περίπου δυο λεπτά για το τέταρτο γκολ, με το οποίο «τελείωσε» το ματς. Στο 47' ο Ο Μπαρτόλο γύρισε στον Σιλά, εκείνος έκανε τη σέντρα, ο Αλμύρας εκτέλεσε στην κίνηση με υπέροχο τελείωμα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Από εκεί και πέρα οι Κιτρινομπλέ «έσβησαν» και μπήκαν σε διαδικασία διαχείρισης ενόψει Λάρισας και ο Ατρόμητος πίεσε για να μειώσει την έκταση του σκορ. Στο 67' ο Μίχορλ πέρασε ωραία πάσα, ο Μπάκου έκανε ωραίο κοντρόλ, τελείωσε τη φάση, αλλά ο Τριανταφυλλόπουλος έκοψε σε κόρνερ με τρομερό τάκλιν.

Οι Περιστεριώτες μείωσαν το σκορ στο 83ο λεπτό. Σέντρα του Ουκάκι, ο Τζοβάρας νίκησε τον Δεληγιαννίδη και μείωσε σε 4-1 με κεφαλιά. Δυο λεπτά αργότερα, στο 85ο λεπτό, ο Τσούμπερ με υπέροχο μακρινό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.