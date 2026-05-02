Μετά τη διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθούν 5.000 στρατιώτες των ΗΠΑ από τη Γερμανία, λόγω της διάστασής του με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τη διαχείριση του αποκλεισμού του Ορμούζ, γίνεται πρόδηλη η στρατηγική τους εξάπλωση στην Ευρώπη.

Το πρακτορείο Reuters παρουσίασε σχετικά ορισμένα κρίσιμα στοιχεία για την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και τις χώρες στις οποίες κατανέμονται δυσανάλογα.

Πόσους «κομάντος» των ΗΠΑ έχει η Ευρώπη;

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DMDC), τον Δεκέμβριο του 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν περίπου 68.000 εν ενεργεία στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη.

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αποστέλλονται εκ περιτροπής για αποστολές ανάπτυξης και ασκήσεων.

Διαβάστε ακόμα: «Αναμενόμενο αλλά χάνουν και οι ΗΠΑ»: Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών

Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου, ο αμερικανικός στρατός είναι κατανεμημένος σε 31 μόνιμες βάσεις και σε άλλες 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες το Υπουργείο Πολέμου έχει πρόσβαση, σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2024.

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (USEUCOM) εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεργαζόμενη με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω έξι επιμέρους διοικήσεων που εκπροσωπούν:

τον Στρατό Ξηράς

το Πολεμικό Ναυτικό

την Πολεμική Αεροπορία

το Σώμα Πεζοναυτών

τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων

τη νεοσύστατη Διαστημική Δύναμη

Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν την έδρα τους στη Γερμανία και την Ιταλία και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση κρίσεων και στη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αφρική.

Ο χάρτης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται σε περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία έχουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία:

Γερμανία : Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη είναι η αεροπορική βάση κοντά στη γερμανική πόλη Ράμσταϊν , όπου στρατεύματα έχουν παρουσία από το 1952. Τον Δεκέμβριο του 2025, 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί βρίσκονταν στη Γερμανία, κατανεμημένοι σε πέντε στρατιωτικές μονάδες.

: Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ βρίσκεται στην Ιταλία από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Η Ιταλία φιλοξενούσε στα τέλη του 2025 σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία. Βρετανία : Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, οι οποίοι κατανέμονταν σε τρεις βάσεις, όπου φιλοξενούνται κυρίως μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας.

: Η χώρα φιλοξενεί βάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Τον Δεκέμβριο του 2025, είχαν μόνιμη παρουσία στην Ισπανία. Πολωνία : Η Πολωνία φιλοξενεί 369 στρατιωτικούς εν ενεργεία με μόνιμη παρουσία, καθώς και περίπου 10.000 μέλη του προσωπικού των δυνάμεων εκ περιτροπής που χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε τέσσερις βάσεις στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν προσωρινή πρόσβαση.

: Όπως και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, η Ρουμανία φιλοξενεί επιπλέον των που βρίσκονται μόνιμα στη χώρα. Οι βάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, το στρατόπεδο Turzii και το Deveselu. Ουγγαρία: Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν εκ περιτροπής αποστολές και στρατιωτικές ασκήσεις στην Ουγγαρία. Η χώρα φιλοξενεί 77 στρατιωτικούς με μόνιμη παρουσία, οι οποίοι βρίσκονται σε δύο βάσεις, την Κέτσεκεμετ και την αεροπορική βάση Πάπα.




