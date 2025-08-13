Αστέρας Τρίπολης: Φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου στη γιορτή των Αρκάδων

Το βράδυ της Τρίτης (13/8) πραγματοποιήθηκε στο Star Store, στο κέντρο της Τρίπολης, η ετήσιο γιορτή του Αστέρα AKTOR. Αρκάδες φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών στη γιορτή, όπου παρουσιάστηκαν τα επτά αγωνιστικά τμήματα του κλαμπ για τη σεζόν 2025-26.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τα μέλη της πρώτης ομάδας, του Αστέρα Β' AKTOR, των τμημάτων υποδομών Κ19, Κ17 και Κ15, όπως και οι δυο ομάδες Γυναικών. Εκ μέρους της διοίκησης μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Μποροβήλος, ενώ το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος της πόλης, Κώστας Τζιούμης.

