Μενού

Αστέρας Τρίπολης: Φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου στη γιορτή των Αρκάδων

Στο πλαίσιο της γιορτής του Αστέρα AKTOR, φίλαθλος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Reader symbol
Newsroom
asteras
Πρόταση γάμου από Αρκά
  • Α-
  • Α+

Το βράδυ της Τρίτης (13/8) πραγματοποιήθηκε στο Star Store, στο κέντρο της Τρίπολης, η ετήσιο γιορτή του Αστέρα AKTORΑρκάδες φίλαθλοι έδωσαν δυναμικό παρών στη γιορτή, όπου παρουσιάστηκαν τα επτά αγωνιστικά τμήματα του κλαμπ για τη σεζόν 2025-26.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τα μέλη της πρώτης ομάδας, του Αστέρα Β' AKTOR, των τμημάτων υποδομών Κ19Κ17 και Κ15, όπως και οι δυο ομάδες Γυναικών. Εκ μέρους της διοίκησης μίλησε ο πρόεδρος της ΠΑΕΓιώργος Μποροβήλος, ενώ το παρών έδωσε και ο Δήμαρχος της πόλης, Κώστας Τζιούμης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ