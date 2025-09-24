Μενού

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (24/09) για το Κύπελλο Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός
Η ομάδα του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (24/09) για τη league phase στο Κύπελλο Ελλάδος σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσεις στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Οι γηπεδούχοι στην πρεμιέρα της νέας φάσης της διοργάνωσης, ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά ενώ στο πρωτάθλημα, ηττήθηκαν με 2-1 στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, για την 4η αγωνιστική.

Για τους «ερυθρόλευκους», που πηγαίνουν στην Τρίπολη μετά το 1-1 της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, είναι το πρώτο ματς για τη league phase.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase 

  • Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
  • Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1
  • Παναιτωλικός – Άρης 0-1
  • Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1
  • ΟΦΗ – Καβάλα 3-0
  • Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1
  • Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2\
  • Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

  1. Λεβαδειακός 3 (4-1)
  2. ΟΦΗ 3 (3-0)
  3. Ατρόμητος 3 (4-2)
  4. Βόλος 3 (3-1)
  5. ΑΕΚ 3 (1-0)
  6. Άρης 3 (1-0)
  7. Παναθηναϊκός 3 (1-0)
  8. ΑΕΛ Novibet 1 (2-2)
  9. Μαρκό 1 (2-2)
  10. Aστέρας AKTOR 1 (1-1)
  11. Κηφισιά 1 (1-1)
  12. Ηρακλής 0 (0-0)
  13. Ολυμπιακός 0 (0-0)
  14. Αιγάλεω 0 (0-1)
  15. Athens Kallithea 0 (0-1)
  16. Παναιτωλικός 0 (0-1)
  17. Ελλάς Σύρου 0 (2-4)
  18. Ηλιούπολη 0 (1-3)
  19. ΠΑΟΚ 0 (1-4)
  20. Καβάλα 0 (0-3)

Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.

