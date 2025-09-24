Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (24/09) για τη league phase στο Κύπελλο Ελλάδος σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσεις στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.
Οι γηπεδούχοι στην πρεμιέρα της νέας φάσης της διοργάνωσης, ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά ενώ στο πρωτάθλημα, ηττήθηκαν με 2-1 στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, για την 4η αγωνιστική.
Για τους «ερυθρόλευκους», που πηγαίνουν στην Τρίπολη μετά το 1-1 της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, είναι το πρώτο ματς για τη league phase.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase
- Ηλιούπολη – Βόλος 1-3
- Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1
- Παναιτωλικός – Άρης 0-1
- Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1
- ΟΦΗ – Καβάλα 3-0
- Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2
- Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1
- Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2\
- Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- Λεβαδειακός 3 (4-1)
- ΟΦΗ 3 (3-0)
- Ατρόμητος 3 (4-2)
- Βόλος 3 (3-1)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Άρης 3 (1-0)
- Παναθηναϊκός 3 (1-0)
- ΑΕΛ Novibet 1 (2-2)
- Μαρκό 1 (2-2)
- Aστέρας AKTOR 1 (1-1)
- Κηφισιά 1 (1-1)
- Ηρακλής 0 (0-0)
- Ολυμπιακός 0 (0-0)
- Αιγάλεω 0 (0-1)
- Athens Kallithea 0 (0-1)
- Παναιτωλικός 0 (0-1)
- Ελλάς Σύρου 0 (2-4)
- Ηλιούπολη 0 (1-3)
- ΠΑΟΚ 0 (1-4)
- Καβάλα 0 (0-3)
Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.
