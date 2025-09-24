Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (24/09) για τη league phase στο Κύπελλο Ελλάδος σε μία αναμέτρηση που θα ξεκινήσεις στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Οι γηπεδούχοι στην πρεμιέρα της νέας φάσης της διοργάνωσης, ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Κηφισιά ενώ στο πρωτάθλημα, ηττήθηκαν με 2-1 στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, για την 4η αγωνιστική.

Για τους «ερυθρόλευκους», που πηγαίνουν στην Τρίπολη μετά το 1-1 της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, είναι το πρώτο ματς για τη league phase.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

Κηφισιά – Αστέρας AKTOR 1-1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – Καβάλα 3-0

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1

Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2\

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea 1-0

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Λεβαδειακός 3 (4-1) ΟΦΗ 3 (3-0) Ατρόμητος 3 (4-2) Βόλος 3 (3-1) ΑΕΚ 3 (1-0) Άρης 3 (1-0) Παναθηναϊκός 3 (1-0) ΑΕΛ Novibet 1 (2-2) Μαρκό 1 (2-2) Aστέρας AKTOR 1 (1-1) Κηφισιά 1 (1-1) Ηρακλής 0 (0-0) Ολυμπιακός 0 (0-0) Αιγάλεω 0 (0-1) Athens Kallithea 0 (0-1) Παναιτωλικός 0 (0-1) Ελλάς Σύρου 0 (2-4) Ηλιούπολη 0 (1-3) ΠΑΟΚ 0 (1-4) Καβάλα 0 (0-3)

Σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ.