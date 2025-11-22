Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός 1-1: Ισόπαλο το ματς στο φινάλε με τον Αγκίρε

Κόντρα στην Κηφισιά ο Αγκίρε ήταν μοιραίος του Παναιτωλικού, αλλά στην Τρίπολη ήταν... ωραίος για την ομάδα του. Με δική του κεφαλιά λίγο πριν το φινάλε οι Αγρινιώτες ισοφάρισαν τον Αστέρα σε 1-1 και πήραν πολύτιμο βαθμό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κετού, ενώ ο super Παπαδόπουλος έκανε διπλή εντυπωσιακή επέμβαση στο πέναλτι του Ενκολολό.

