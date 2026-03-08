Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1: Ζωντανό το όνειρο της παραμονής για τα «Λιοντάρια»

Ο Πανσερραϊκός κράτησε ζωντανό το «όνειρο» της στιγμή που ο Αστέρας AKTOR κατέρρευσε. Τα Λιοντάρια εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και χάρη στην γκολάρα του Ιβάν πήραν τη νίκη στην Τρίπολη με 1-0.

Στους 15 βαβμούς οι ουραγοί Σερραίοι, στο -1 από τους προτελευταίους Αρκάδες, οι οποίοι παραμένουν στο +5 από τη ζώνη της παραμονής, στην οποία βρίσκονται η ΑΕΛ Novibet και ο Παναιτωλικός, με τον Τίτορμο να έχει ματς λιγότερο, γράφει το gazzetta.gr.

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος κατέβασε την πρώτη του ενδεκάδα ως προπονητής της πρώτης ομάδας του Αστέρα AKTOR σε διάταξη 4-2-3-1. O Xατζηεμμανουήλ στην εστία, με τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Πομόνη μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε δίδυμο στα χαφ, με τον Μπαρτόλο στο «10». Καλτσάς - Κετού εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Από την πλευρά του ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. Ο Τιναλίνι στην εστία, με τους Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν στα στόπερ. Δεξιά ο Λύρατζης, αριστερά ο Τσαούσης και δίδυμο στα χαφ Ομεονγκά - Δοϊρανλής. Ριέρα, Τεϊσέιρα και Ιβάν στη γραμμή κρούσης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν... νευρικά στο ματς και έκαναν αρκετά λάθη συγκέντωσης. Η πρώτη φάση του ματς ήταν για τους φιλοξενούμενους στο 5ο λεπτό, όταν ο Λύρατζης πάτησε περιοχή από τα δεξιά, απέφυγε τον Πομόνη, γύρισε την μπάλα και ο Δοϊρανλής σούταρε άουτ.

Μετά τα πρώτα 15 λεπτά οι Αρκάδες ανέβασαν την απόδοση τους, πίεσαν για το γκολ και είχαν τρεις ευκαιρίες, τις οποίες σπατάλησε ο Μακέντα. Στο 21ο λεπτό ο Καλτσάς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά και ο αμαρκάριστος Ιταλός αστόχησε με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι.

Στο 25΄ο Μπαρτόλο γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, τελείωμα μιας επαφής από τον Μακέντα και η μπάλα βγήκε άουτ. Στο 27' ο Άλχο έβγαλε καλή σέντρα από τα δεξιά και ο Ιταλός ξανά δεν βρήκε εστία με το κεφάλι.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 28ο λεπτό, όταν ο Γιαμπλόνσκι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για άτσαλο μαρκάρισμα στον αστράγαλο του Κάλινιν.

Στο 43' ο Χατζηεμμανουήλ έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε εξαιρετικό σουτ του Φέλτες και στο 45+2' οι Σερραίοι βρήκαν το γκολ στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Ο Ιβάν με ντρίμπλα... ξάπλωσε τον Τριανταφυλλόπουλο, έκανε το 1-2 με τον Τσαούση και με άπιαστο σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Χατζηεμμανουήλ για το 0-1.

O Πανσερραϊκός είχε την ευκαιρία του να τελείωσει το ματς από το 54ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ριέρα ο Ιβάν πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού τους Χατζηεμμανουήλ.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρά το αριθμητικό μειονέκτημα έκανε όσο πιο επιθετική γίνεται την ομάδα τους στην προσπάθεια να βρει γκολ. Ο εξτρέμ Εμμανουηλίδης χρησιμοποιήθηκε ως μπακ, ο Μπαρτόλο στα χαφ και τριάδα επιθετικών στη γραμμή κρούσης με Μακέντα, Οκό και τον προβιβασμένο από τη Β' ομάδα Σιμόνι.

Στο 70ο λεπτό ο Εμμανουηλίδης έκανε ωραία ατομική ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά, όμως δεν βρήκε την μπάλα ο Οκό. Στο 79' ο Μακέντα πέρασε την μπάλα στον Οκό, ο οποίος έκανε ένα κοντρόλ και στη συνέχεια αστόχησε με δυνατό διαγώνιο σουτ.