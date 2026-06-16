Άταμαν από το «Ελ. Βενιζέλος»: «Φεύγω με συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια»

Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Άταμαν, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) ανακοινώθηκε το διαζύγιο του Τούρκου προπονητή με το «τριφύλλι».

Ο κόουτς Άταμαν αποχαιρέτισε την Ελλάδα με ένα post στα social media από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στο οποίο ευχαριστεί ξανά τους φιλάθλους των «πρασίνων» αλλά και «τον ελληνικό λαό για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν».

Αναλυτικά το post του Άταμαν:

«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν.

Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια.

Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού.

Σας ευχαριστώ όλους και αντίο».