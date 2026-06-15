Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως γράφει και το gazzetta.
Είχε προηγηθεί ενημέρωση πως θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμενόταν η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν για την «επόμενη μέρα».
Η απόφαση πάρθηκε τελικά, και ο Τούρκος προπονητής παίρνει επίσημα διαζύγιο από την ομάδα, με την πράσινη ΚΑΕ να τον αποχαιρετά μέσω ενός video.
«Ευχαριστούμε Εργκίν», γράφει λακωνικά η λεζάντα της ΚΑΕ, συνοδευόμενη από ένα βίντεο το οποίο ανατρέχει σε ιστορικές στιγμές της θητείας του στο μπασκετικό σύμπαν του «Τριφυλλιού».
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