Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως γράφει και το gazzetta.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση πως θα δρομολογηθούν άμεσα εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, καθώς αναμενόταν η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν για την «επόμενη μέρα».

Η απόφαση πάρθηκε τελικά, και ο Τούρκος προπονητής παίρνει επίσημα διαζύγιο από την ομάδα, με την πράσινη ΚΑΕ να τον αποχαιρετά μέσω ενός video.

«Ευχαριστούμε Εργκίν», γράφει λακωνικά η λεζάντα της ΚΑΕ, συνοδευόμενη από ένα βίντεο το οποίο ανατρέχει σε ιστορικές στιγμές της θητείας του στο μπασκετικό σύμπαν του «Τριφυλλιού».