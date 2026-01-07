Άταμαν: «Αν δεν κερδίσουμε την Euroleague ή το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζον, θα φύγω από την Αθήνα»

Ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πίσω του τα δύο αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο με στόχο να επικεντρωθεί στο δεύτερο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center Athens (08/01, 21:15).

Ο Εργκίν Άταμαν ήταν φανερά απογοητευμένος ωστόσο από την ήττα κόντρα στην Αρμάνι αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Την ίδια εικόνα διατήρησε και στη media day ενόψει του ματς με τη Βίρτους κάνοντας ξεκάθαρες τις προθέσεις του για το μέλλον του.

