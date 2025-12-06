Άταμαν: Δύο ώρες βίντεο και προπόνηση υψηλής έντασης!

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττας των «πράσινων» μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr