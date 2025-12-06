Άταμαν: Δύο ώρες βίντεο και προπόνηση υψηλής έντασης!

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττας των «πράσινων» μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
