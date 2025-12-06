Μενού

Άταμαν: Δύο ώρες βίντεο και προπόνηση υψηλής έντασης!

Ο Εργκίν Άταμαν «γκάζωσε» τους παίκτες του στην προπόνηση του Σαββάτου (06/12). Οι επιστροφές, οι απουσίες και ποιοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.

Reader symbol
Newsroom
Εργκίν Αταμάν
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 79-89 στο «Telekom Center Athens» για την 14η αγωνιστική της EuroLeague. Να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη εντός έδρας ήττας των «πράσινων» μετά από εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Εργκίν Άταμαν έδειξε έντονα τη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών του κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ