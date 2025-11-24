Άταμαν για Όσμαν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη για μένα που δεν είναι έτοιμοι να παίξουν»

Με σημαντικές απουσίες θα φιλοξενήσει την Παρτίζαν (25/11. 21:15) ο Παναθηναϊκός.

Δεν θα αγωνιστούν οι Ομέρ Γιούρτσεβεν, Τσέντι Όσμαν και Βασίλης Τολιόπουλος, οπως φυσικά και οι Λεσόρ και Χολμς.

Ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε στις απουσίες της ομάδας του, ενώ μίλησε για την επιθετική ποιότητα της Παρτίζαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr