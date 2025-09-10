Άταμαν για Όσμαν: «Σοβαρός ο τραυματισμός του, δεν θα ειναι στο 100%»

Ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε τραυματίας από τον προημιτελικό με την Πολωνία, κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παρά την αρχική εκτίμηση ότι ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, όπως ανέφερε και ο Εργκίν Άταμαν.

Ο Τούρκος προπονητής σύμφωνα με το gazzetta.gr τόνισε ότι η συμμετοχή του Όσμαν στον ημιτελικό απέναντι στην Ελλάδα είναι αμφίβολη, εξηγώντας: «Ο τραυματισμός είναι αρκετά σοβαρός, αλλά τουλάχιστον δεν πρόκειται για κάταγμα. Οι γιατροί θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα, ωστόσο σίγουρα δεν θα είναι στο 100%».

«Θα δούμε αύριο αν θα μπορέσει να προπονηθεί και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση του την ημέρα του αγώνα. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να βρούμε λύσεις, ακόμα και αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί», πρόσθεσε ο Αταμάν.