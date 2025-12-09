Μενού

Aταμάν: «Χάσαμε το μυαλό μας στους τελικούς, τρεις δικηγόροι του Ολυμπιακού μου είχαν επιτεθεί στο δικαστήριο»

Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στους «EuroInsiders» αναλύωντας τους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL που ξεπέρασαν το μπάσκετ.

Εργκίν Άταμαν
Ο Ερκίν Αταμάν φιλοξενήθηκε στην εκπομπή των «EuroInsiders» και άνοιξε τα χαρτιά του για όλους και για όλα με επίκεντρο φυσικά την πορεία του στον Παναθηναϊκό.

Στο προσκήνιο βρέθηκαν φυσικά οι τελικοί της Stoiximan GBL 2025 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και όσα συνέβησαν με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και ο φόβος ή η σκέψη για αναβολή του πρωταθλήματος.

