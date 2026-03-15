Άταμαν: «Κοιμόταν ο Χολμς στο Glass Floor»

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει και με 17 πόντους διαφορά (25-42 στο 13') μέχρι να αναλάβει δράση ο Κέντρικ Ναν και να φέρει τα πάνω στο παιχνίδι μέχρι να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του απέναντι στην ΑΕΚ με 55-52 έως το τέλος του ημιχρόνου.

Στη flash interview της ανάπαυλας, ο Εργκίν Άταμαν χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον Ρισόν Χολμς, λέγοντας ότι... κοιμόταν στο ματς.

