Αταμάν: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ίσως παίξει στον Παναθηναϊκό κάποια μέρα»

O Εργκίν Αταμάν, μίλησε στο τουρκικό «S Sport» κατά τη διάρκεια της Media Day των «πράσινων» για την Euroleague και - μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στην προοπτική να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό στο μέλλον.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ. Όταν τον βλέπεις, σκέφτεσαι: "Πώς θα τον σταματήσουμε;" Παίζει σαν γκαρντ, μπορεί να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να τελειώσει τη φάση. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε και ταυτόχρονα παίζει άμυνα. Είναι παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας φέρουν ποτέ μαζί.

Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: "Θέλω κάποια μέρα να παίξω στην Ευρώπη". Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως κάποια μέρα ο Γιάννης να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού!».

