Άταμαν: «Ο Γιάννης κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίζουν»

Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας για την ελληνική ομάδα είπε ότι «κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα ωστόσο θα προσπαθήσουν οι παίκτες μου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τακτική για τον σταματήσω.

Ο Μήτογλου είναι εξαιρετικός παίκτης, κάποιες μέρες παίζει εξαιρετικά άλλες μέρες είναι λίγο πεσμένος στην απόδοσή του. Ελπίζω να μην βρεθεί στην καλή του ημέρα αλλά για εμένα ο Σλούκας είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ της Ευρώπης».

