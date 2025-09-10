Μενού

Άταμαν: «Ο Γιάννης κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίζουν»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε μεταξύ άλλων για τον Γιάνννη Αντετοκούνμπο, τον Σλούκα αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.

Reader symbol
Newsroom
Εργκίν Άταμαν
Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Άταμαν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOMS KALNINS
  • Α-
  • Α+

Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας για την ελληνική ομάδα είπε ότι «κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα ωστόσο θα προσπαθήσουν οι παίκτες μου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τακτική για τον σταματήσω.

Ο Μήτογλου είναι εξαιρετικός παίκτης, κάποιες μέρες παίζει εξαιρετικά άλλες μέρες είναι λίγο πεσμένος στην απόδοσή του. Ελπίζω να μην βρεθεί στην καλή του ημέρα αλλά για εμένα ο Σλούκας είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ της Ευρώπης».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ