Άταμαν: «Ο Σλούκας έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αγκώνα, μέχρι την Παρασκευή ελπίζουμε ότι ο Ναν δεν θα έχει πόνους»

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας εκτός έδρας με 53-78, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, στάθηκε και στην κατάσταση τραυματισμού του Κέντρικ Ναν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν: «Στο πρώτο μέρος χάσαμε τα σουτ, στο δεύτερο ο Καλαϊτζάκης πάλεψε στην άμυνα, ο Όσμαν βρήκε τα σουτ, ο Χολμς το ίδιο, ο Ερνανγκόμεθ έβαλε τα ανοιχτά σουτ και νικήσαμε με μια καλή διαφορά.
