Άταμαν σε Μονέκε: «Δες τη δική σου ομάδα, που χάνει ματς»

Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στους «Euro Insiders» απάντησε και στον Τσίμα Μονέκε αναφορικά με τα όσα είχει πει για τον Τι Τζέι Σορτς.

Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Εργκίν Άταμαν παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Τσίμα Μονέκε στο vidcast «Triple Threat Show» του Amerikanos 24 για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται ο Τι Τζέι Σορτς.

Τι είπε ο Άταμαν; «Κάποιοι παίκτες μιλούν για άλλες ομάδες και δεν κοιτούν τις δικές τους. Μου αρέσει ο Μονέκε, κι όχι μόνο αυτός.»

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

